Vaccino Covid: da giugno prenotazioni aperte a tutti

La campagna vaccinale prosegue ancora. A breve le prenotazioni saranno aperte a tutte le fasce d'età, mentre si attendono risposte per la vaccinazione in vacanza.

I numeri registrati dalla campagna vaccinale continuano ad aumentare: già il 37% della popolazione è totalmente o parzialmente vaccinato contro il Covid-19. Sono ben undici milioni di italiani che hanno ricevuto ancora la prima dose, ma altrettanti sono totalmente immunizzati.

Visto l’andamento della campagna, le vaccinazioni verranno aperte a tutte le fasce d’età verso il 10 giugno, data per cui si attende una circolare da parte del commissario Francesco Figliuolo.

Dopo che l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato il vaccino dai dodici anni, lo stesso ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi afferma: “Speriamo domani ci sia il via libera e di immunizzare tutti i nostri ragazzi, è fondamentale non solo per essere a scuola, che è già sicura, ma per farli finalmente incontrare“.

Resta ancora in dubbio la vaccinazione in vacanza. Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali, ribadisce: “Non c’è la possibilità di farla in tutta Italia. Il Governo chiede alla Regioni il rispetto del Piano vaccinale, ma se ci sono Regioni che, oltre a rispettare il Piano, riescono a fare i vaccini in vacanza ben venga. La cosa importante è non generare confusione“. Figliuolo, invece, comunica che ci dovrebbero essere regole nazionali uguali per tutti e non accordi tra Regioni.

Lo stesso commissario ha mandato un comunicato al Comitato tecnico scientifico e ai governatori su una possibile riapertura in totale sicurezza di discoteche e sulla disponibilità degli operatori del settore a collaborare alla vaccinazione dei giovani.

Rimangono, però, delle discrepanze tra regioni, uno dei motivi per cui resta difficile affrontare la vaccinazione in vacanza, che non potrebbe permettere a chi spetta la propria dose. Molti italiani, pur sempre a rischio, non hanno ricevuto la loro dose: secondo la Fondazione Gimbe, circa 3,7 milioni di italiani tra i 60 e 69 anni sono ancora a rischio, così come il 18% tra i 70 e 79 anni.