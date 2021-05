Vaccini Sicilia, superato ancora target nazionale: in arrivo altre 76mila dosi

Vaccini Sicilia, ancora una volta superato l'obiettivo nazionale di dosi somministrate. Attesa per l'apertura delle vaccinazioni a tutte le fasce d'età.

Per la seconda settimana di fila la Sicilia supera il target settimanale di vaccini somministrati. Negli ultimi sette giorni le strutture dell’Isola hanno somministrato 291.105 dosi, con oltre 24mila rispetto all’obiettivo richiesto.

La situazione attuale vede la Sicilia lontana dall’ultimo posto, con il 90,5% delle dosi somministrate. La situazione dovrebbe ulteriormente migliorare dalla settimana prossima. Entro domenica infatti arriveranno 76.100 vaccini anti-Covid, di cui 29.600 dosi del tipo Moderna e 46.500 Johnson & Johnson.

Inoltre, da inizio giugno il commissario Figliuolo ha annunciato il via alle vaccinazioni dai 16 anni in su, senza fasce d’età. Un’operazione che permetterà all’Italia di accelerare sul fronte delle immunizzazioni in maniera capillare.

Anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime la sua soddisfazione sull’andamento della campagna vaccini in Sicilia. “La campagna vaccinale prosegue a buon ritmo – dichiara il governatore – nonostante i limiti nella disponibilità di sieri imposti da Roma e che hanno causato qualche rallentamento.

Grazie all’impegno instancabile di tutti gli operatori sanitari al lavoro negli oltre cento punti vaccinali attivi nell’Isola – conclude –, con le adeguate forniture di vaccini potremo accelerare ulteriormente verso il traguardo dell’immunità di gregge”.