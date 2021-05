Coronavirus Sicilia, a Catania numeri ancora alti: il bollettino

Coronavirus Sicilia, i casi sono stabili ma le cifre sono ancora alte a Catania, tra le prime in Italia per numero di contagi. Il bollettino di oggi.

Ancora bassi i casi di Coronavirus Sicilia nella giornata di oggi. Il bollettino regionale indica la presenza di 383 casi su 18.104 tamponi processati. La Sicilia è in linea con l’Italia, dove si registra un numero relativamente basso di nuovi contagi: 4.147 su 243.967 tamponi totali.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Il numero di attuali positivi al Coronavirus in Sicilia continua a diminuire. Al momento sono 11.340, con una diminuzione di 375 unità rispetto a ieri. Aumentano invece i guariti, saliti a 207.262, con un incremento di 738 pazienti guariti o negativizzati. Ancora molto alto, invece, il numero di decessi: 20 in tutto nelle ultime 24ore, con 5.798 vittime in totale.

Sul fronte degli ospedali, la Sicilia registra solo due nuovi ingressi in ospedale nelle ultime 24 ore. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 535 persone (-18), con altre 81 in terapia intensiva (-5).

Coronavirus Catania e altre province

Ancora alti i casi di coronavirus a Catania, dove si registra circa un terzo dei nuovi casi. Diverse le zone rosse annunciate nei giorni scorsi, sia nel Catanese sia nel Palermitano. Di seguito l’elenco dei nuovi casi provincia per provincia.