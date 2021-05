Chiusi 38 centri scommesse in tutta la Sicilia: maxi-operazione della Dia

L'operazione ha portato a 65 indagati, 13 arresti, 38 agenzie scommesse chiuse e sequestri per oltre 30 milioni di euro.

Un’operazione della Dia di Catania ha sgominato una rete di scommesse online abusive su eventi sportivi. Le piattaforme e i punti di raccolta erano molteplici, con società che operavano in Austria, Bulgaria e Malta. Il risultato è di 65 indagati nell’operazione Apate, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia etnea. L’operazione ha portato anche a 13 arresti (uno in carcere e 12 ai domiciliari) e alla chiusura di 38 agenzie di scommesse nelle province di Catania, Agrigento, Messina, Siracusa ed Enna. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro.

Tra i reati ipotizzati figurano: associazione per delinquere, attività abusiva di gioco e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato ed intestazione fittizia di beni. Inoltre, al principale indagato, ritenuto a capo della rete, è contestata anche la violazione della sorveglianza speciale. Si tratta di un imprenditore vicino alle famiglie mafiose Santapaola e Cappello.

L’accusa della Dia è di aver utilizzato cinque piattaforme online come Asso, Vegas, Vegasbet, Netslot.net – Netslot.eu, Imperium-games.net, destinate apparentemente al gioco a distanza, ma adibite in realtà alle scommesse da banco.