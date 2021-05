Eclissi di Superluna: la diretta dello spettacolo [VIDEO]

Arriva la Superluna rosso sangue accompagnata da ecclissi. Dall'Italia non sarà però visibile, ecco che la Nasa propone la visione in streaming del fenomeno.

Oggi sarà possibile ammirare la Superluna più grande del 2021. L’eclissi è visibile ad occhio nudo, però, soltanto dall’altra parte del mondo in America del Nord, in una piccola parte a Sud-Ovest dell’America del Sud, in Australia e nell’Asia sudorientale. Dunque in Italia e in Europa, tale evento non sarà visibile. La Nasa, tuttavia, ha rassicurato che saranno organizzate delle dirette streaming per regalare il meraviglioso spettacolo a tutto il mondo.

Cos’è succederà e dove vedere lo spettacolo

Con Superluna intendiamo quel momento in cui la luna, ad occhio nudo, appare più grande grazie ad alcune condizioni che sono nel cielo. Il termine si deve all’astrologo Richard Nolle nel 1979, ma la comunità scientifica preferisce riferirsi al fenomeno con la coppia di termini “perigeo-syzygy”. Il primo termine indica il periodo in cui la Luna si trova più vicina alla Terra, mentre il secondo viene invece usato per indicare l’allineamento di tre corpi celesti appartenenti a un medesimo sistema gravitazionale.

Quando avverrà l’eclissi

La Superluna inizierà a oscurarsi in modo parziale intorno alle nostre 11:45, mentre l’eclissi totale è prevista tra le 13:11 e le 13:26, dopodiché si potrà ancora vedere un oscuramento parziale fino alle 14:52, quando tutto avrà fine.

Chi non avrà la possibilità di vedere l’eclissi dal vivo, potrà assistere a questo spettacolo usufruendo di questa diretta: