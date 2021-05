Stasera in Tv: in onda ”Il potere dei soldi” e “La partita del cuore”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco alcune proposte, selezionate dalla redazione di LiveUnict, per trascorrere la serata in relax sul divano.

Il potere dei soldi(film) [Nove, ore 21.30]: Adam Cassidy (Liam Hemsworth), giovane e ambizioso tecnico del gigante delle telecomunicazioni Wyatt Corporation, tenta di migliorare la propria posizione all’interno della società per raggiungere maggior potere e prestigio. Dopo un errore dalle costose conseguenze è costretto a subire il ricatto di Nicholas Wyatt (Gary Oldman): lo spietato direttore esecutivo della compagnia. Il direttore lo obbliga a trasformarsi in spia industriale e intrufolarsi all’interno della maggiore società concorrente gestita dall’ex mentore, e ora rivale, Jock Goddard (Harrison Ford). Ben presto, Adam si ritroverà catapultato in una vita che ha sempre sognato ma che non gli appartiene: soldi, club privati, auto lussuose e riunioni di alto livello lo rendono lo scapolo più appetibile di tutta Manhattan. Quando, però, realizzerà di essere solo una pedina dei giochi di potere di Wyatt, dovrà cercare una via di fuga dalla nuova realtà e dovrà allontanarsi da chi non si fermerà di fronte a nulla pur di assicurarsi un guadagno maggiore di quello del rivale.

La partita del cuore [Canale 5, ore 21:00]: La Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca giocano “La Partita del Cuore – 30ma edizione” a sostegno della fondazione Candiolo per la ricerca sul cancro, presieduta da donna Allegra Agnelli. In campo per la solidarietà: Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Enrico Ruggeri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, Shade e moltissimi altri. Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schierera’ tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e molti altri.

Ben Hur 2016(film) [Rai 4, ore 21:22]: Il film ricalca le vicende della storia originale, l’epica vicenda di Giuda Ben-Hur, un giovane dalle nobili origini che è ingiustamente accusato di tradimento dal proprio fratello adottivo Messala, ufficiale dell’esercito Romano. Privato del titolo, separato dalla famiglia e dalla donna che ama, Giuda è ridotto in schiavitù. Dopo anni passati per mare, Giuda fa ritorno alla propria terra d’origine per cercare vendetta, ma trovando invece la salvezza.

L’altra metà della storia [Rai 5, ore 21:16]: Charlotte Rampling e Jim Broadbent si ritrovano in un dramma sentimentale. A causa di un diario lasciatogli in eredità, un uomo di 70 anni è costretto a confrontarsi con i segreti del proprio passato.