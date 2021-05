Scuole in Sicilia, cala il numero di positivi: i dati dell’Ufficio scolastico regionale

I dati rilevati e monitorati dall' Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia sono calcolati su un totale del 94% delle strutture scolastiche prese ad oggetto.

Sono in netto calo gli alunni positivi nelle scuole siciliane. Lo sostiene la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, che prosegue la rilevazione e il monitoraggio dei dati sui contagi degli alunni in seguito all’epidemia da Covid-19.

Secondo i dati aggiornati al 17 maggio, sembrano essere state vaccinate 95.5611 unità di personale scolastico, a seconda delle relative fasce d’età, su un totale del 94% delle strutture scolastiche prese ad oggetto.

Guardando nello specifico il numero dei contagi, sui 662.300 alunni, i positivi sono 2.084 con un’incidenza dello 0,31%, in calo rispetto alla settimana precedente quando la percentuale era dello 0,39%. I docenti positivi sono 241 su 81.578 (0,3%) mentre tra il personale Ata, composto da 20.835 unità, si contano 51 positivi (0,24%).