Aeroporto di Catania: l’area “Covid Test” non sarà più attiva

L'area "Covid-test" dell'Aeroporto di Catania non sarà più attiva. La decisione a seguito del via libera tra regioni di colore giallo in tutta Italia.

L’Aeroporto Fontanarossa di Catania comunica, tramite i propri canali social, che l’area “Covid Test” del Terminal C, precedentemente dedicata allo screening dei passeggeri in arrivo, non è più attiva.

“In considerazione del fatto che attualmente le regioni italiane sono tutte in colore “Giallo” e che non c’è più alcuna restrizione in arrivo per i passeggeri che giungono in Sicilia, l’area “Covid Test” del Terminal C NON è più attiva”.

Tuttavia, l’Aeroporto ricorda che, per i passeggeri in partenza per l’estero e in arrivo dall’estero, è consigliato di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per accertarsi delle restrizioni legate a ogni singolo Paese e stabilite dal Ministero della Salute.