Catania, arrivano i supereroi acrobatici per i piccoli ricoverati

L'ospedale San Marco diventa per un giorno il quartier generale dei supereroi più famosi, pronti a scendere in campo per donare un sorriso ai più piccoli.

Iron Man, Wonder Woman, Spider Man e altri ancora. Dalle finestre dell’ospedale San Marco si affacciano i volti dei supereroi più amati del mondo dei fumetti. Non volano e non sparano raggi laser, ma scaldano comunque il cuore. Soprattutto ai più piccoli, a cui porteranno allegria, stupore e regali.

Sabato 22 maggio alle ore 11:00 nell’ospedale San Marco di Librino, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e degli assessori Michele Cristaldi e Pippo Arcidiacono e della Direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico San Marco, si svolgerà l’iniziativa “Super Eroi Acrobatici per un sorriso” a favore dei bambini ricoverati nel reparto Pediatria, promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori rappresentato da Pier Giuseppe De Luca e Dario Vellini.

I Super Eroi Acrobatici di SEA, associazione senza fini di lucro che si impegna a portare un sorriso ai bambini ricoverati nei principali ospedali italiani, tramite i personaggi di Spider Man, Hulk, Iron Man e Wonder Woman e altri, per la prima volta si esibiranno a Catania, calandosi in forma acrobatica dal tetto dell’Ospedale San Marco di Catania, per donare giocattoli ai bambini degenti, che li accoglieranno con prevedibile meraviglia e stupore.