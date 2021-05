Meteo Sicilia, weekend di fuoco in zona gialla: 30 gradi a Catania

Tempo pienamente estivo previsto per il prossimo finesettimana a Catania. L'anticiclone africano porterà con sé caldo e giornate pienamente soleggiate che daranno all'Isola un po' di ristoro per la prima domenica di fatto in zona gialla.

Ottime notizie riguardanti il meteo per il primo fine settimana in zona gialla. Catania registrerà, secondo le previsioni, tipiche giornate estive in coincidenza del sabato e della domenica, con temperature che arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Il caldo inoltre continuerà anche nella settimana a venire, permettendo così di godere un po’ della bella stagione in arrivo.

Le previsioni per il fine settimana

Le belle giornate previste sono dovute all’anticiclone africano che si appresta ad arrivare in Italia a partire proprio da questo weekend. In particolare, da domenica l’alta pressione di matrice sub-tropicale inizierà la sua risalita verso la Penisola e influenzerà il Sud Italia, da qui è previsto l’avvento di aria piuttosto calda proveniente dal Nord Africa.

Sabato 22 maggio

Nella giornata di sabato a Catania è previsto tempo sereno con venti che saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con una intensità di 14 km/h. La temperatura minima prevista si attesterà intorno ai 14 C°, mentre la massima toccherà i 27 C°.

Le ore più calde si registreranno nel pomeriggio, con la temperatura massima prevista e l’umidità attestata intorno al 34%. Complice il vento moderato, si prospetta una giornata rovente con tredici ore di sole. La temperatura rientrerà intorno ai 19 C° solo in serata.

Domenica 23 maggio

Anche l’ultimo giorno della settimana nella città vedrà ben tredici ore di sole con una temperatura massima prevista intorno ai 31 C°. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 7 km/h. Saranno possibili raffiche intorno ai 15 km/h.

Il picco del caldo arriverà nel pomeriggio, con venti moderati provenienti da Sud-Est e attestati intorno ai 14 km/h. L’umidità scenderà dal 36% rispetto al 33% della mattinata, quindi il caldo verrà percepito nella sua intensità.