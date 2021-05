Concorsi pubblici 2021: tutti i bandi attivi e in arrivo

Concorsi pubblici 2021 per la ricerca di figure professionali e non: di seguito, i bandi ancora attivi e le scadenze. Diverse le opportunità anche in Sicilia.

Concorsi pubblici 2021: tanti bandi per ricoprire vari settori, tra cui figure specializzate e non inerenti sono ancora attivi per il mese di maggio e giugno. Di seguito, una breve lista con tutti i concorsi ancora attivi, compresi quelli validi anche per la Regione siciliana.

Per il mese di giugno è prevista la prova scritta per l’assunzione di 2800 tecnici qualificati nelle amministrazioni regionali e comunali delle regioni del Sud, grazie al concorso relativo alla Pubblica Amministrazione. La prova consiste in un test a risposta multipla con un totale di 40 domande in 60 minuti. Una volta consegnate, le prove scritte compilate saranno valutate in trentesimi: la votazione minima per considerarla “superata” sarà 21.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha bandito il concorso per Allievi Marescialli, con l’inserimento di 1.030 persone al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GDF. Il bando prevede una selezione per titoli ed esami che comprende l’espletamento di varie prove. La scadenza è fissata per il 20 maggio 2021.

Concorso Ministero di Giustizia

Per i prossimi mesi è attesa la pubblicazione del bando di concorso per il Ministero di Giustizia. Il bando prevede l’assunzione di 3.380 unità a tempo indeterminato per il 2021. Si tratta degli ambiti dell’amministrazione giudiziaria e degli uffici giudiziari, nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e nel Dipartimento per la giustizia minorile in tutta Italia. Il concorso si svolgerà sia per titoli, diploma o laurea, che per esami. Potrebbe anche esserci una prova preselettiva, in base al numero dei candidati.