Concorso Guardia di Finanza: in scadenza bando per 1030 Allievi Marescialli

Tra i bandi in scadenza spicca quello del Concorso Guardia di Finanza per il reclutamento di 1030 allievi marescialli: di seguito tutte le informazioni.

Il comando generale ha bandito un Concorso Guardia di Finanza per il reclutamento di 1030 Allievi Marescialli presso la scuola ispettori e sovrintendenti della GDF. Il bando per allievi marescialli prevede una selezione per titoli ed esami che comprende l’espletamento di varie prove.

Requisiti

Per poter accedere al Concorso Guardia di Finanza risulterà necessario rispettare alcuni requisiti.

Per chi appartiene al ruolo di sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di Finanza valgono i seguenti requisiti:

massimo 35 anni di età;

non aver demeritato durante il servizio prestato;

se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei;

non risultare imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;

non essere stati sospesi dal servizio;

Per i cittadini italiani, anche se già appartenenti alle Forse Armate valgono i seguenti requisiti:

età compresa tra 17 e 26;

se minorenni, alla data di presentazione della domanda, essere in possesso del consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

godere di diritti civili e politici;

non essere condannati né imputati;

Inoltre, tutti i candidati devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea.

Posti a concorso

Il Concorso Guardia di Finanza prevede il reclutamento di 1.030 unità così distribuite:

n°983 posti per Allievi Marescialli del contingente ordinario; n°47 posti per Allievi Marescialli del contingente mare, di cui:

n° 15 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando”;

n° 13 per la specializzazione “nocchiere”;

n° 16 per la specializzazione “tecnico di macchine”;

n° 3 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta”.

Prove d’esame

Le procedure concorsuali prevedono le seguenti prove e verifiche:

prova preliminare, tramite la somministrazione di questionari a risposta multipla;

prova di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

accertamento dell’idoneità psico fisica;

prova orale;

valutazione dei titoli.

Domanda e scadenza

La domanda di concorso per Allievi Marescialli dovrà inviata esclusivamente online (tramite l’apposito sito) entro le ore 12:00 del 20 maggio 2021.