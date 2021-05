Poste Italiane assume in Sicilia: opportunità per diplomati e laureati

Assunzioni Poste Italiane: candidature aperte anche in Sicilia. Di seguito le informazioni sulle figure ricercate e i requisiti principali.

Poste Italiane è alla ricerca di nuovi candidati da assumere per varie mansioni, dalla consegna e smistamento della posta al servizio agli sportelli e altre attività come postini, addetti, impiegati e consulenti presso i propri uffici postali e in sede. Le figure richieste sono i postini e, durante l’anno, la Posta recluterà altre figure da assumere negli uffici postali e in sede.

Posizioni aperte in Sicilia

In Sicilia, sono aperte le assunzioni per i portalettere con contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. Si tratta di un lavoro temporaneo, con un contratto di 3 o 4 mesi e uno stipendio pari a 1.200 euro al mese. Le selezioni sono rivolte sia a diplomati che laureati, senza limiti di età, e non è richiesta esperienza.

Per la regione siciliana sono aperte le candidature per tutte le province, Catania compresa, ma si potrà scegliere una sola area territoriale di preferenza.

Requisiti

Per lavorare come postini per Poste Italiane occorre possedere i seguenti requisiti:

essere diplomati o laureati , in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110;

, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110; patente di guida in corso di validità;

di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc); certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

Candidatura e processo di selezione

I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae tramite il sito web Poste Italiane, nella sezione “Lavora con noi”, dove sono segnalate le posizioni aperte per postini. Possono inviare le candidature per i posti di lavoro per postini anche coloro che hanno aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati.

La nuova procedura selettiva introdotta da Poste Italiane prevede un test online che i candidati devono affrontare dopo aver inviato il proprio curriculum vitae in risposta agli annunci di lavoro. Il processo di selezione si svolge in 3 fasi, a cui possono accedere solo i candidati idonei.