Congiunzione Luna-Mercurio in arrivo: quando ammirare lo spettacolo

La Luna e Mercurio si incontrano e noi, dalla Terra, abbiamo l'opportunità di divenire testimoni di questa congiunzione: di seguito, tutti i dettagli in merito.

Il 13 maggio il cielo ci delizierà di uno spettacolo raro e imperdibile: si assisterà alla congiunzione tra il pianeta Mercurio e la Luna.

Un evento imperdibile

Un evento imperdibile e sensazionale in quanto il nostro satellite si congiungerà al pianeta considerato il più sfuggente ed esclusivo. Mercurio e Luna si incontreranno per regalarci uno spettacolo degno di tale nome a cui si potrà assistere anche a occhio nudo.

Come assistere all’incontro

Come già indicato, la Luna e Mercurio si incontreranno il prossimo 13 maggio. Si esplicita che la congiunzione potrà essere osservata a occhio nudo. Si consiglia di farlo soprattutto al tramonto in luoghi dal quale l’orizzonte occidentale- ovvero dove cala il sole- non abbia alcun tipo di ostacoli quali, ad esempio, alberi/colline/palazzi.

L’orario consigliato è quello delle 21 in quanto, come ci suggerisce l’astrofisico Gianluca Masi: “A quell’ora i protagonisti principali di questo elegante quadretto celeste saranno già bassi all’orizzonte. L’osservazione può essere effettuata ad occhio nudo, mentre un binocolo aiuterà ad apprezzare ancor meglio la congiunzione Luna-Mercurio”.