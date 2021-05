Ordigno esploso davanti un negozio a Catania: evacuato l’edificio

Il primo ordigno è esploso, il secondo è stato fatto brillare in maniera controllata dagli artificieri. Gli autori sono fuggiti in scooter.

I Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti in città, in via Caracciolo 110, dopo l’esplosione di un ordigno collocato all’ingresso di un’attività commerciale. I fatti si sono svolti nella notte di ieri, poco dopo l’una. Sul posto una squadra dei pompieri e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Radiologico Chimico).

Il botto è stato sentito da una pattuglia di vigili urbani, che aveva finito il turno di lavoro e che ha notato due giovani fuggire su uno scooter e poi a piedi. I giovani hanno fatto perdere le loro tracce, mentre il mezzo era stato rubato poco prima.

Oltre al primo ordigno, precedentemente esploso provocando pochi danni, gli agenti della Polizia presenti sul posto hanno avvertito della presenza di un secondo, ancora inesploso. L’intero edificio è stato quindi evacuato. In seguito, gli artificieri hanno utilizzato un robot in dotazione per prelevare e spostare l’esplosivo in un parco nei paraggi, dov’è stato fatto brillare in maniera controllata.

Bonificata completamente la zona, gli abitanti dell’edificio sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Sul posto presenti anche personale della Polizia Locale e del SUEM 118.