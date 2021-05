Acireale, festa di matrimonio con oltre 20 persone: chiuso noto locale

Tutti i partecipanti al ricevimento sono stati multati e il locale è stato chiuso per cinque giorni dai Carabinieri.

I festeggiamenti di matrimoni e battesimi inizieranno a breve, ma qualcuno non è proprio riuscito a resistere. Ad Acireale i Carabinieri hanno chiuso il locale “Astoria Park“, in via Castelnuovo Don Bosco, edificio che ospita eventi, matrimoni in particolare. Proprio un ricevimento nuziale il motivo che ha portato alla chiusura.

All’interno del locale, infatti, le forze dell’ordine hanno sorpreso i partecipanti alla cerimonia, 23 più gli sposi, intenti a festeggiare in contravvenzione ai divieti di assembramento e di spostamento in zona arancione all’esterno del proprio Comune. I militari hanno immediatamente interrotto i festeggiamenti, sanzionando ogni singolo partecipante e disponendo la chiusura temporanea per cinque giorni dell’attività commerciale.

A Catania, invece assembramenti al di fuori dell’orario di coprifuoco sono stati sciolti dalla Polizia municipale in via Gemellaro, peraltro zona su cui vige il divieto di stazionamento.