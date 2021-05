Lavoro Catania: le nuove offerte disponibili

Lavoro Catania: allettanti offerte di lavoro sono attualmente disponibili. Poste italiane, Amt e Cavallotto sono alla ricerca di diverse figure professionali.

Offerte lavoro Catania: sono diverse le posizioni aperte attualmente sul territorio siciliano e in particolare a Catania. Di seguito le principali aziende che assumono.

Cavallotto

Le librerie Cavallotto offrono stage retribuito nel periodo compreso tra Luglio e Ottobre. Lo stage sarà full time e verrà attivato per le seguenti posizioni:

Aiuto magazziniere : si cerca una figura diplomata di massimo 20 anni;

: si cerca una figura diplomata di massimo 20 anni; Magazziniere: si cerca una figura diplomata, pratica dell’uso del computer, di massimo 25 anni.

Per presentare domanda di assunzione bisogna consegnare il curriculum in Corso Sicilia 91, Catania. L’azienda rende noto che non saranno presi in considerazione curriculum inviati tramite mail o social.

Poste italiane

Offerte di lavoro Catania anche per Poste Italiane. Infatti, la nota azienda assume su tutto il territorio nazionale portalettere a tempo determinato. L’offerta di lavoro è valida per neodiplomati e neolaureati. Inoltre, è indispensabile possedere la patente di guida per utilizzare il mezzo aziendale.

Per inoltrare la candidatura, bisognerà procedere tramite il sito di poste italiane, nella sezione “lavora con noi” e compilare la domanda online.

Si ricercano portalettere su tutto il territorio nazionale ed anche in Sicilia in particolare a: Catania, Siracusa, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa.

Prove di selezione

L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

Convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logic

Un’email all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che indicherai in fase di adesione al presente annuncio. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno essere inviati alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Amt Catania

La nota azienda di trasporto catanese ha indetto una selezione pubblica per soli titoli per assumere 20 autisti a tempo indeterminato.

Requisiti principali

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado;

possesso della Patente di guida D (con un residuo non inferiore a 10 punti);

certificato di abilitazione professionale CQC persone (ovvero la Carta di Qualificazione del Conducente), entrambi in corso di validità;

idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per lo svolgimento delle mansioni tipiche di un conducente di linea;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985.

Il termine ultimo per inoltrare la domanda è fissato al 5 giugno 2021 alle ore 23:59. L’unica modalità che sarà ritenuta valida è l’inoltro della domanda tramite il sito dell’Amt Catania.