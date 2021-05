Vaccini, da domani senza prenotazione per over 50 “fragili”: i centri a Catania e provincia

Nelle prossime ore, si allungherà la lista di soggetti a cui è permessa una vaccinazione anti-Covid senza bisogno di prenotazione: verranno coinvolti anche gli over 50 con patologie di fragilità.

In Sicilia, a partire dalle ore 20:00 di oggi, anche i cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni senza patologie potranno prenotare (sulla piattaforma di Poste Italiane) un appuntamento per ricevere la dose di vaccino anti-Covid AstraZeneca. Le somministrazioni per questi soggetti, poi, prenderanno avvio da giovedì 13 maggio. Nel frattempo, si pensa ad un ulteriore modo per accelerare la campagna di vaccinazione nell’Isola.

Vaccini senza prenotazione per over 50 “fragili”

Di fatto da domani, 7 maggio, l’iniziativa “Porte aperte” per la vaccinazione senza prenotazione sarà estesa anche ai cittadini con più di 50 anni con patologie di fragilità rientranti nelle seguenti aree:

malattie respiratorie;

malattie cardiocircolatorie;

malattie neurologiche;

diabete/altre endocrinopatie;

HIV;

insufficienza renale/patologia renale;

ipertensione arteriosa;

malattie autoimmuni/immunodeficienze primitive;

malattia epatica;

malattie cerebrovascolari;

patologia oncologica.

Basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute dell’utente secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali di dettaglio.

Vaccini senza prenotazione: le altre categorie coinvolte

Così come per i precedenti Open Day, potranno essere vaccinati senza prenotazione anche:

i cittadini con più di 60 anni;

i cittadini d’età pari o superiore a 80 anni;

i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale).

Questi dovranno recarsi presso uno dei Centri vaccinali di riferimento della Sicilia. Anche per loro basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti il loro stato di salute secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali.

I punti vaccinali a Catania e provincia

In provincia di Catania sono 9 i Punti di Vaccinazione dell’Asp di Catania presso i quali gli utenti rientranti in questi target avranno la possibilità di ricevere il vaccino senza prenotazione.

Gli interessati potranno scegliere di recarsi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile) oppure, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, presso i PVT di:

Acireale (Via Martinez, 19);

(Via Martinez, 19); Adrano (Piazza Sant’Agostino);

(Piazza Sant’Agostino); Belpasso ( Via Nino Martoglio, 11);

Via Nino Martoglio, 11); Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 – Hospice);

(Via Circonvallazione, 112 – Hospice); Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42);

(Piazza San Rocco, 42); Mascalucia (Via di San Michele – Massannunziata);

(Via di San Michele – Massannunziata); Randazzo (Via Ospedale, 2);

(Via Ospedale, 2); Scordia (Via Luigi Capuana, 32).

Si esplicita, infine, che l’apertura straordinaria non riguarda i Punti di Vaccinazione degli Ospedali dell’Asp di Catania.