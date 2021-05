Thun cerca personale: posizioni aperte anche a Catania

Il noto brand Thun è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Candidature aperte anche nella provincia di Catania.

L’azienda sta cercando nuovi store manager per la sede di Catania (e di Genova). Vediamo i dettagli su requisiti e candidatura.

I negozi Thun, la cui marca è famosa per i suoi oggetti e complementi d’arredo, sono alla ricerca di personale per assunzioni e stage . Le varie figure richieste sono store manager, commessi e impiegati vari. Alcune posizioni sono aperte anche nella provincia di Catania . Ecco quali sono le figure richieste nella nostra zona.

Attualmente Thun sta assumendo personale anche in altre zone italiane. La posizione di addetti alla vendite è aperta nelle sedi di Lucca, Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), Portogruaro e Marcon (Venezia), Torino e provincia (Beinasco), Pontecagnano (Salerno), Peschiera Borromeo (Milano), Rizziconi (Reggio Calabria), Taranto.

Tra i requisiti, è richiesta esperienza nel ruolo, provengono dal settore Retail e hanno una buona padronanza delle tecniche di vendita.

Per la sede centrale di Bolzano, e per gli uffici di Milano e Mantova, l’azienda seleziona diverse figure professionali, tra cui Marketing & Communication Generalist/Manager; Head of E-commerce & CRM; E-commerce Manager; Marketplace Specialist; Junior Operational Excellence Specialist.