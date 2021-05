Coronavirus Sicilia, bollettino di oggi: in calo casi e ricoveri

Coronavirus Sicilia, i casi di oggi nel bollettino giornaliero. Calano i positivi, Catania terza provincia per incremento di contagi. Tutti i dati.

Casi di Coronavirus Sicilia in netto calo. Il bollettino giornaliero riporta un incremento di 782 casi su 27.072 tamponi. Rispetto al bollettino di ieri, ci sono 120 casi e circa 5mila tamponi in meno. In Italia si registrano oggi 10.585 casi e la Sicilia è la sesta regione per numero di positivi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

In diminuzione il numero degli attuali positivi al Coronvirus in Sicilia, che passa da 24.823 a 23.256. Calano anche i ricoveri, sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. Nel dettaglio, il bollettino di oggi riporta 1.121 ricoverati con sintomi (-31), 152 pazienti in terapia intensiva (-8) e 7 ingressi giornalieri (-1).

Si registrano, inoltre, circa 1000 guariti in più e il totale sale a 182.656. Ancora alto, invece, il numero di decessi: 24 in un giorno, 5.492 dall’inizio della pandemia.

Coronavirus: i casi a Catania e nelle altre province

Vediamo, di seguito, l’andamento dei casi provincia per provincia. L’incremento totale dei casi vede ancora Palermo come zona più colpita, seguita da Siracusa e Catania.