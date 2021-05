Coronavirus Sicilia, oggi +361 positivi a Catania: è la provincia col numero più alto

Coronavirus Sicilia: cala oggi il numero degli attuali positivi, ma resta alto quello dei morti. Ecco i dati diffusi dal Ministero della Salute.

Coronavirus Sicilia: la curva dei contagi nell’Isola sembra calare progressivamente, sebbene il numero dei morti sia ancora alto. La Sicilia spera, perciò, di entrare in zona gialla già dal prossimo 10 maggio. Il passaggio in zona gialla permetterebbe all’Isola e ai suoi abitanti di ritrovare una semi-normalità, grazie ad esempio all’apertura di bar e ristoranti fino all’orario del coprifuoco.

Nel frattempo, il Ministero della Salute continua a pubblicare i dati relativi ai contagi nelle ultime 24 ore. Vediamo i dati di oggi.

Coronavirus Sicilia

In Sicilia si registrano oggi 902 nuovi contagi per un totale di 211.895 contagi dall’inizio della pandemia. Il numero degli attuali positivi cala di +132 unità per un totale di 24.823 totali attuali positivi.

Alto comunque il numero dei morti, che oggi sono 25. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 5.468. I guariti di oggi sono 1009 per un totale di 181.604 guariti.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

Palermo: 66.106 (246)

Catania: 54.183 (361)

Messina: 24.799 (50)

Siracusa: 15.063 (75)

Trapani: 13.078 (50)

Ragusa: 11.472 (0)

Caltanissetta: 10.683 (18)

Agrigento: 10.649 (88)