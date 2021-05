Festa della mamma, torna l’Azalea Airc: dove trovarla in Sicilia

Torna quest'anno l'azalea venduta dalla Fondazione Airc a sostegno della ricerca sul cancro. Di seguito tutte le piazze a Catania e nel resto della Sicilia dove è possibile acquistarla.

Quest’anno in occasione della Festa della Mamma, domenica 9 maggio, torna l’Azalea venduta nelle piazze per supportare l’Airc nella ricerca sul cancro. Il fiore della Fondazione Airc è ormai diventato simbolo di questa ricorrenza. Grazie alle donazioni degli italiani, l’iniziativa anche questa volta si conferma alleata della salute femminile.

L’iniziativa va avanti da 37 anni e sono stati raccolti oltre 275 milioni di euro. Tutti i guadagni vanno a sostegno della ricerca volta a sviluppare nuovi metodi di diagnosi più precoci per quanto riguarda i tumori femminili. Dopo una pausa causata dall’attuale situazione pandemica, i volontari Airc tornano quest’anno in tutte le piazze d’Italia e dell’Isola per distribuire l’Azalea della Ricerca insieme ad un libretto informativo, al costo di 15€.

In Sicilia le pizza in cui è venduta sono le seguenti: