Coronavirus Sicilia, ancora casi in calo: a Catania meno di 100 nuovi positivi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi vede ancora casi in calo in Sicilia. A Palermo la metà dei positivi, a Catania meno di 100 nuovi contagiati.

Casi di Coronavirus Sicilia ancora in diminuzione nella giornata di oggi, lunedì 3 aprile. Il bollettino giornaliero riporta 734 nuovi positivi su 14.474 tamponi. Ieri si registravano 772 casi e 9.773 tamponi. In calo anche i casi registrati in Italia, ma diminuisce di molto il numero di tamponi processati. Il totale è di 5.948 positivi su 121.829 test.

Il bollettino Coronavirus Sicilia di oggi

In Sicilia oggi si registrano 5 nuovi ingressi negli ospedali (-5) e 24.955 positivi, cifra in aumento rispetto a ieri per via del basso numero di guariti. Sul fronte ospedaliero, aumentano di molto i ricoveri nei reparti ordinari, 1.178 (+30) ma diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, 160 (-3).

Ancora alto il numero di decessi. Il totale sale a 5.443, 20 in più rispetto a ieri. I guariti, invece, sono 180.595 in tutto, di cui 540 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Catania e altre province

I dati regionali indicano ancora un tasso alto di positivi tra le province di Palermo e Catania, dove il contagio circola maggiormente. Di seguito si riporta l’andamento dei casi provincia per provincia. Tra parentesi i casi giornalieri.