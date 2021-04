Coronavirus Sicilia, 24 proroghe e 3 nuove zone rosse: Palermo torna arancione

Coronavirus Sicilia, zone rosse aggiornate nell'Isola. Proroga per 24 comuni e nuova ordinanza per altri tre. Palermo torna in zona arancione.

I casi di Coronavirus in Sicilia sono in calo su quasi tutta la regione e il governatore Nello Musumeci, visti i rapporti delle Asp attive sul territorio, aggiorna l’elenco delle zone rosse. Dei 48 comuni attualmente in semi-lockdown la cui ordinanza sta per scadere, 24 rimarranno in zona rossa, a cui si aggiungono altri tre comuni. Tra le città che da domani torneranno in zona arancione c’è anche Palermo.

Gli ultimi dati rilevati dall’Asp, nonostante il dato dei contagi rimanga ancora elevato, hanno infatti evidenziato un miglioramento rispetto alla precedente settimana di riferimento. Per questa ragione, evidenzia la Regione Siciliana, l’autorità sanitaria ha ritenuto di escludere il rinnovo delle restrizioni per metà dei comuni presi in considerazione.

Coronavirus Sicilia: le proroghe delle zone rosse

Di seguito, l’elenco dei comuni in zona rossa suddivisi per provincia. L’ordinanza è in vigore da domani e fino al 5 maggio, dopodiché seguiranno ulteriori controlli.

Città metropolitana di Catania : Aci Catena e Adrano.

: Aci Catena e Adrano. Città metropolitana di Palermo : Baucina, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Partinico, Termini Imerese, Villabate e Villafrati. A questi si aggiunge la reitera per Caccamo, Campofiorito e Cefalù, ancora nel palermitano.

: Baucina, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Partinico, Termini Imerese, Villabate e Villafrati. A questi si aggiunge la reitera per Caccamo, Campofiorito e Cefalù, ancora nel palermitano. Provincia di Enna : Catenanuova e Cerami.

: Catenanuova e Cerami. Provincia di Agrigento : Lampedusa e Linosa.

: Lampedusa e Linosa. Provincia di Siracusa : Lentini.

: Lentini. Provincia di Caltanissetta: Marianopoli e Mussomeli.

Nuovi comuni in zona rossa in Sicilia

Con lo stesso provvedimento, si aggiungono, come specificato in apertura, altri tre comuni in zona rossa. Si tratta di Tortorici e Tusa, in provincia di Messina, e Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

Il provvedimento entrerà in vigore domani, 29 aprile, e rimarrà in vigore fino al 12 aprile. Infine, a questi si aggiunge il comune di Mineo, nel Catanese, entrato oggi in zona rossa.