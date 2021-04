Incidente mortale in Sicilia, scontro auto-furgone: quattro vittime

Ennesimo incidente mortale tra le strade dell'Isola. A pardere la vita sarebbero stati quattro cittadini extracomunitari.

Incidente mortale in Sicilia, sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce. Un’auto e un furgone si sono scontrati in direzione Comiso, all’altezza del bivio per Vittoria. Il bilancio è di quattro morti. L’incidente, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle 15 del pomeriggio.

Non è ancora nota la dinamica dei dettagli. Dalle prime informazioni emerse, le vittime sarebbero quattro cittadini extracomunitari, che viaggiavano a bordo dell’auto, una Ford Fiesta, finita per cause ancora da accertare contro un furgone Renault.

Secondo quanto riferiscono le prime testimonianze, i primi due sono deceduti sul colpo. Gli altri, invece, sarebbero stati estratti dalle lamiere dell’auto ancora in vita dai vigili del fuoco, ma sono deceduti poco dopo.