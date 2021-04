Coronavirus, Sicilia ancora in zona arancione: cosa cambia da oggi

Da oggi scattano nuove regole e libertà per gli italiani: novità anche per la Sicilia, che resta in zona arancione.

Ancora una volta, le Regioni italiane si distinguono per colore. Nello specifico, sono 13 quelle che da oggi passano in zona gialla mentre le altre (ad eccezione della Sardegna che rimane in zona rossa) rimarranno in fascia arancione. La situazione non cambia per la Sicilia, ancora in zona arancione e con tanti comuni ancora in zona rossa: tra questi anche Palermo.

Le novità per la zona arancione

Tuttavia, diverse novità sono state introdotte per chi si trova attualmente in zona arancione. Per esempio, da oggi si potrà raggiungere un’altra Regione (anche di colore diverso) per fare una vacanza o per fare visita a parenti ed amici , disponendo di “certificazioni verdi Covid-19”. Queste serviranno a dimostrare:

avvenuta vaccinazione;

o

guarigione da Coronavirus;

o

esito negativo di un tampone, rapido o molecolare, delle ultime 48 ore.

Sarà possibile fare visita ad amici e parenti: ciò è consentito all’interno del comune di residenza ed è valido una sola volta al giorno e con un massimo di 4 persone. Per quanto riguarda le attività commerciali, continueranno a restare aperti beni di prima necessità e altri negozi. Bar e ristoranti rimarranno chiusi con la possibilità di fare consegne a domicilio o asporto.

Le scuole continueranno a restare aperte: le superiori almeno al 70%.

Zone gialle e rosse

E in zona gialla? Qui si permetterà a bar e ristoranti di aprire con consumazioni al tavolo solo ed esclusivamente all’aperto, anche a cena. Non sarà ancora possibile consumare al chiuso. Riaprono, inoltre, al 100% le scuole e si potrà fare sport all’aperto, anche di squadra.

Per la zona rossa ancora rimangono rigide misure: