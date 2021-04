Netflix: film e serie TV in uscita a maggio

Netflix continua ad intrattenere i suoi telespettatori con nuovi film e serie tv: di seguito, i film e le serie tv che usciranno nel mese di maggio 2021.

Come di consueto, la piattaforma Netflix è pronta ad intrattenere il suo pubblico. Allettanti film e serie tv stanno per arrivare sulla piattaforma: produzioni originali e acquisizioni esterne con nuove stagioni appassioneranno gli utenti. Nel dettaglio, le date d’uscita e le proposte di Netflix per maggio 2021.

Netflix: serie tv in uscita Lucifer Una delle serie tv più rinomate sta per ritornare. La seconda parte della quinta stagione arriverà il 28 maggio. Non ci sono tante anticipazioni in merito a questa stagione. Con certezza, ci saranno due episodi musical, di cui uno noir. Lucifer ha un fratello gemello di nome Micheal, le cui intenzioni non sono del tutto positive. Il primo episodio sarà concentrato su Maze, scoprendo novità sul suo passato. Jupiter’s Legacy Altre serie tv attesa dagli utenti che uscirà il 7 maggio. Tratta dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, vede come protagonista Blackstar, il cattivo più terrificante della stagione. Altri nuovi personaggi sono Hutch, figlio di uno dei più grandi cattivi del mondo e Chloe Sampson, figlia del più grande supereroe del mondo. I protagonisti sono pronti ad affermare una nuova fase della loro vita da eroi.

Film in uscita su Netflix

La donna alla finestra

L’uscita è prevista per il 14 maggio. Anna Fox (Amy Adams) si sente al sicuro a guardare il mondo dalla finestra della sua casa, ma quando i Russell si trasferiscono nell’edificio di fronte assiste a qualcosa di inimmaginabile. Cos’è successo davvero?

Monster

Film tratto dal libro, avrà il suo debutto il 7 maggio. Un adolescente di talento implicato in una rapina finita in omicidio difende la sua innocenza e integrità contro un sistema penale che lo considera già colpevole.

Oxygene