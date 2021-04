Sicilia, da oggi vaccini senza prenotazione anche per over 80: i centri nel Catanese

Prende avvio oggi un nuovo "Open weekend", riproposto dalla Regione dopo il successo di quello sperimentato la scorsa settimana. Di seguito, le novità e le informazioni utili.

Dopo il successo riscosso la scorsa settimana, torna ancora una volta in Sicilia il weekend “open” che offre ai cittadini meno giovani ma senza fragilità la possibilità di vaccinarsi con il siero AstraZeneca senza prenotare prima il proprio turno per via telefonica o online. Tuttavia, rispetto alla scorsa settimana, vengono introdotte due sostanziali novità.

La prima consiste nel più lungo periodo riservato alle vaccinazioni senza prenotazioni: di fatto, questi Open Days partono oggi, 22 aprile e si protrarranno fino al 25 aprile compreso. Dunque, è previsto un giorno in più rispetto la scorsa settimana.

La seconda novità è stata comunicata, invece, nelle scorse ore tramite i profili social della Regione Siciliana Questo “Open weekend” di questa settimana sarà riservato, oltre che al target 60-79 anni senza alcuna fragilità, anche alla categoria over 80: questi ultimi verranno vaccinati con il siero Pfizer o Moderna. Non solo: alla stessa vaccinazione, potranno accedere i cittadini over 60 con elevate fragilità certificate.

Tre corsie per velocizzare l’accesso alla vaccinazione

Come spiegato tramite i social della Regione, inoltre, “per velocizzare le procedure e diminuire i disagi e le attese dei cittadini, negli Hub provinciali saranno istituite tre corsie di accesso alla vaccinazione: la prima riguarda i prenotati; la seconda i non prenotati; la terza dedicata a coloro che, indipendentemente dalla prenotazione, sono in possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di base che certifichi una specifica condizione di fragilità”.

Open weekend: i punti vaccinali aperti nel Catanese

Gli abitanti della provincia etnea interessati potranno recarsi presso i 9 punti vaccinali messi a disposizione, ovvero: