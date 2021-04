Meteo Sicilia, sole e temperature in aumento nel weekend: le previsioni

Meteo Sicilia: che tempo farà nel weekend? Il maltempo e il freddo che hanno caratterizzato questi ultimi giorni dovrebbero finalmente cedere il passo a temperature più alte e sole.

Meteo Sicilia: quest’ultima settimana, per l’Isola, non è stata delle migliori. Il maltempo diffuso, infatti, ha portato non pochi disagi; il freddo serale ha dato vita ad un revival invernale. Sembra, dunque, che la primavera stenti ad arrivare davvero, nonostante sia ufficialmente passato un mese dal suo inizio.

Eppure, in poco tempo, le cose starebbero per cambiare, volgendo al meglio: la primavera siciliana, tanto attesa, starebbe finalmente giungendo. Ciò potrebbe accadere già dal weekend: le temperature, infatti, stanno gradualmente aumentando. Il maltempo, inoltre, avrebbe le ore contate: il sole potrebbe fare capolino dai nuvoloni grigi che hanno caratterizzato questi giorni già a partire da sabato. Ma quali sono esattamente le previsioni per l’Isola?

Meteo Sicilia: le previsioni da venerdì a domenica

Per la giornata di domani, venerdì 23 aprile, le condizioni meteo già viste in questi giorni in Sicilia dovrebbero ancora permanere. La gran parte dell’Isola, infatti, continuerà ad essere caratterizzata da piogge: con molta probabilità, la gran parte dei fenomeni dovrebbero registrarsi nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna, Palermo, Messina. Le temperature più alte toccheranno, invece, i 17 gradi.

Ma freddo e pioggia non sono destinati a durare. Di fatto, sabato 24 aprile il sole, accompagnato da qualche nube, tornerà a splendere sull’Isola: solo nel Ragusano si dovrebbero registrare poche, deboli piogge. Le temperature inizieranno a salire: nell’Agrigentino si toccheranno i 19 gradi, mentre tra Catania, Siracusa e Trapani si arriverà fino ai 18 gradi.

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, la primavera farà ufficialmente il suo ingresso in Sicilia: il sole splenderà su tutte le province. Non solo, in sei delle nove province le temperature massime arriveranno oltre i venti gradi. Il picco si raggiungerà nel siracusano, dove le temperature più alte raggiungeranno i 23 gradi.

Le previsioni per Catania

Nelle prossime, con che genere di clima faranno i conti gli abitanti della provincia etnea? Certamente le previsioni per domani non sono delle migliori: permarranno, infatti, condizioni simili a quelle caratterizzanti quest’ultima settimana.

Sabato e domenica, invece, le condizioni meteo su Catania miglioreranno, seppur lentamente. Per sabato 24 aprile, infatti, è prevista una giornata di sole con nubi sparse, con temperature a partire dai 13 gradi fino a raggiungere, nelle ore centrali, una massima di 18°. Domenica 25 aprile, invece, il sole splenderà sulla provincia etnea: le temperature minime partiranno dagli 11 gradi, arrivando fino ad una massima di 22°.