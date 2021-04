Coronavirus Sicilia, a Catania 336 nuovi casi: il bollettino di oggi

Reso pubblico il nuovo bollettino con tutti i numeri legati alla diffusione del Coronavirus in Sicilia. Oggi si registrano più positivi ma a fronte di un numero maggiore di tamponi.

In Sicilia cresce il numero di nuovi positivi da Coronavirus ma a fronte di un numero maggiore di tamponi effettuati. Di fatto, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.412 nuovi casi ma sono stati processati ben 34.077 tamponi (tra molecolari e test rapidi). Il tasso di positività, così, è pari al 4,1%. La Regione è attualmente quinta per numero di contagi giornalieri.

Secondo quanto riportato dal nuovo bollettino, le nuove vittime da Coronavirus in Sicilia sono 23, 5.241 dall’inizio della pandemia. Inoltre, i guariti raggiungono quota 949.

Scende il numero di pazienti ricoverati in regime ordinario (sono 1.244, 30 in meno rispetto a ieri) e in terapia intensiva (attualmente 178, 4 in meno rispetto alle scorse 24 ore).

Dati per provincia

Nel dettaglio, i casi sono così suddivisi per provincia:

Palermo: + 469 nuovi casi;

Catania: +336;

Messina: +96;

Siracusa: +97;

Trapani: +22;

Ragusa: +142;

Caltanissetta: +106;

Agrigento: +124;

Enna: +20;

E in Italia?

In Italia , nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 16.232 nuovi casi da Covid-19. Se è vero che il numero è cresciuto rispetto a ieri (giornata in cui sono stati registrati 13.844 casi), andrà anche precisato che il totale di tamponi, pari a 364.804, è aumentato di circa 15 mila unità.