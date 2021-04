Sicilia, farmaci per patologie gravi: via alla distribuzione nelle farmacie

Novità per le fasce di pazienti fragili: in Sicilia stretto accordo per garantire la continuità dell'assistenza.

Farmaci e medicine per patologie gravi, legate a fasce deboli di cittadini, verranno distribuiti e resi disponibili nelle farmacie di tutto il territorio della Sicilia.

L’accordo è stato siglato tra l’assessorato regionale della Salute, Federfarma Sicilia, dall’Associazione distributori farmaceutici e Federfarma Servizi e approvato con decreto a partire dall’1 aprile 2021.

Obiettivo è garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti, che dopo le dimissioni dagli ospedali potranno, così, reperire con più facilità i medicinali per le loro patologie invalidanti. Questo nuovo sistema è noto col nome di Distribuzione per conto e sfrutta il sistema capillare delle farmacie del territorio siciliano.

Grazie a questo intervento, anche i cittadini che rientrano nel bacino d’utenza dei più fragili, potranno trovare vicino casa medicinali per malattie cardiovascolari o come la sclerosi multipla.

“Le farmacie private e convenzionate rappresentano un presidio prezioso su tutto il territorio della nostra Isola, afferma il presidente Nello Musumeci, strumento fondamentale nella erogazione agli assistiti di servizi volti a migliorare l’efficacia e la qualità del servizio sanitario pubblico. Questa nuova iniziativa consentirà di essere più vicini alle esigenze dei pazienti, riducendone i disagi nell’accesso alle cure“.