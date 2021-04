Meteo Sicilia: tempo ancora instabile, le previsioni della settimana

Meteo Sicilia: il tempo si rivela ancora instabile, con forti venti e possibili rovesci. Ecco le previsioni meteo della settimana.

Il Centro-Sud si prepara all’arrivo di rovesci temporaleschi e temporali, provocati dall’arrivo di un vortice a bassa pressione. In queste ore infatti l’alta pressione si sta spostando verso nord, lasciando passare le correnti più freddi, specie quelle artiche. Da ciò nasce un vortice che nei prossimi giorni si incentrerà solo su metà stivale. La Sicilia sarà risparmiata dalle conseguenze del ciclone e ne risentirà poco.

Dopo una tregua di qualche giorno, che hanno investito buona parte della Sicilia la scorsa domenica, da oggi tornerà a risplendere il sole per qualche giorno. Nella giornata di oggi, di domani e di mercoledì, infatti il cielo sarà sereno se non qualche caso, come nella provincia di Messina, Palermo e Trapani in cui è prevista qualche precipitazione seppur lieve. Le temperature si alzeranno timidamente. Le giornate saranno accompagnate da venti moderati presenti in tutte le province.

Ma non è giunta l’ora di posare i cappotti e lasciare a casa l’ombrello, perché giovedì il cielo tornerà ad essere grigio su tutta l’isola. A Enna sono previste piogge isolate e neve a 3270 metri. Persisteranno i venti moderati, ad esclusione di Trapani: lì le correnti diventeranno più forti e instabili. Venerdì lo scontro tra alta pressione e bassa pressione comincerà a stabilizzarsi in molte città siciliane. Solo Enna continueranno ad essere presenti piogge isolate, mentre Catania, Messina, Ragusa e Siracusa si tingeranno di grigio.

Nel weekend i cieli grigi diventeranno un lontano ricordo: le temperature continueranno a rialzarsi e i cieli saranno soleggiati dappertutto. Ci saranno miglioramenti anche nell’andamento delle correnti d’aria: alcuni venti soffieranno leggeri e deboli, altri, invece, si manterranno costanti e moderati.