Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali su parte della regione

Meteo Sicilia con allerta gialla per temporali su diversi settori, inclusa la provincia di Catania. Le previsioni per domani e per l'inizio della settimana.

Meteo Sicilia ancora contraddistinto dal maltempo su diversi settori, dopo le previsioni negative degli ultimi giorni. Le previsioni metereologiche per domani, domenica 18 aprile, indicano un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche. Maltempo anche su buona parte del centro-sud. La Protezione civile ha infatti diramato un bollettino di preallerta gialla su sette regioni, inclusa la Sicilia, per rischio temporali.

Meteo Sicilia domani: le previsioni

Nel dettaglio, la Protezione civile individua un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idro-geologico sui quadranti nord-orientali, settentrionali e nord-occidentali della regione, sia sul versante ionico sia sul versante tirrenico.

In particolare, sono attese piogge e successive schiarite nel corso della giornata sulle province di Palermo e Messina, ma anche su Catania potrebbero verificarsi precipitazioni. Dopo una mattina relativamente stabile, le condizioni meteo Sicilia dovrebbero peggiorare a partire dalle prime ore del pomeriggio, con piogge più intense e possibilità di temporali in serata. Temperature nella media stagionale, con massime comprese tra i 22 e i 14 gradi e minime non inferiori ai 3 gradi nelle zone interne.

Meteo Catania: le previsioni dei prossimi giorni

A partire da lunedì, le condizioni meteo Sicilia dovrebbero tendere a un netto miglioramento, con sole e temperature stabili ovunque.

Nel dettaglio, il meteo Catania prevede cielo del tutto sereno con possibilità di nuvole sparse a partire da lunedì 19 aprile e massime intorno ai 19 gradi. La situazione meteorologica non cambierà nei giorni successivi, con temperature al rialzo già a partire da martedì. Il picco si dovrebbe registrare mercoledì 21 aprile, quando si raggiungeranno i 22 gradi.