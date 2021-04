Coronavirus Sicilia, +1.450 casi: Catania provincia con più contagi

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi vede un andamento dei casi stabile rispetto agli ultimi giorni. Catania la provincia con più contagi.

Coronavirus Sicilia con numeri in linea agli ultimi giorni, seppur in lieve diminuzione. Il bollettino di oggi, giovedì 15 aprile, vede un incremento di 1.450 nuovi casi su 30.427 tamponi processati (ieri 1.542 su 29.503). Numeri che non bastano a parlare di miglioramento, e infatti la Sicilia è ancora tra le regioni con più casi: quarta, dopo Lombardia, Campania e Puglia.

Coronavirus Sicilia: bollettino di oggi

Il bollettino di oggi in Sicilia parte da un aumento degli attuali positivi, 24.774 (più di 600 rispetto a ieri). In merito alla situazione negli ospedali, invece, si registrano 10 nuovi ingressi (-5), 1.218 pazienti ricoverati nei reparti (-12) e 184 in terapia intensiva (-1).

Sul fronte dei decessi, invece, il bollettino di oggi indica un numero basso di vittime rispetto ai giorni scorsi: +6, per un totale di 5.107 dall’inizio della pandemia. Poco meno di 800, invece, i guariti, col totale che sale a 162.092. La situazione in Sicilia rimane sotto allerta ed è attesa per conoscere il report della settimana prossima, con l’Isola tra le regioni maggiormente indiziate a finire in zona rossa.

Coronavirus Catania e nelle altre province

Il bollettino Coronavirus Sicilia indica ancora una situazione squilibrata dei casi complessivi. Palermo e Catania sono le zone con l’incremento maggiore di casi, ma la provincia panormita, in zona rossa da quasi una settimana, cede il passo a quella etnea per incremento di nuovi casi. Di seguito i dati relativi a tutte le province.