Covid, in Sicilia occupato il 19% dei posti in terapia intensiva

Coronavirus, in Sicilia occupato il 19% dei posti in terapia intensiva. I dati emergono da un report e sono confortanti rispetto al resto del Paese.

Qual è la situazione ospedaliera in Sicilia relativa al Covid-19? Ha fatto il punto un monitoraggio dell’Agenas, da cui emerge un dato positivo per l’Isola rispetto ai numeri nazionali. Secondo quanto emerso infatti, in Sicilia si registra una occupazione del 19% delle terapie intensive contro il 40% del dato nazionale.

Per quanto riguarda le degenze ordinarie, invece, si rilevano ricoveri pari al 29%, rispetto al 44% della media italiana. La percentuale di pazienti Covid attualmente ricoverati in rianimazione, in rapporto a 100 mila abitanti, è del 3,1%, rispetto al 6,1 del resto d’Italia.

La situazione ospedali in Sicilia sembra migliorare nel Palermitano, dove nei giorni scorsi i numeri erano preoccupanti. Ad oggi, secondo il monitoraggio, il livello di occupazione degli ospedali non raggiunge livelli di allerta. Risultano ancora disponibili, infatti, 46 posti in terapia intensiva e 113 di degenza ordinaria. Inoltre sono utilizzabili, all’occorrenza per i cittadini che non necessitano di cure ospedaliere, il 90% dei posti nelle Rsa dedicate e l’85% nel Covid hotel.

“Ho chiesto ai direttori generali – ha dichiarato il presidente Musumeci in merito – un ulteriore sforzo per far fronte all’aumento della pressione sugli ospedali, dove, comunque, si stanno continuando a garantire servizi e assistenza sanitaria anche per le patologie non Covid. E di tutto questo, per l’ennesima volta, voglio ringraziare il personale medico e paramedico che da oltre un anno sta dando prova di straordinario impegno”.

Dopo un lieve rallentamento coincidente con le festività pasquali, è tornato a pieno ritmo il processo di somministrazione dei vaccini: sono circa 19mila i siciliani che ieri hanno ricevuto una dose.