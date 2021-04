Coronavirus Sicilia, 35 zone rosse: ecco quali sono

Coronavirus Sicilia: sono 35 in tutto le zone rosse dichiarate dalla Regione. Di seguito l'elenco aggiornato dei Comuni e la durata dei provvedimenti.

Il governo regionale continua a tenere d’occhio le zone rosse in Sicilia. Sono oltre trenta, in totale, i Comuni dove, malgrado l’Isola sia in zona arancione, sono scattati i provvedimenti più severi. Vediamo, di seguito, quali sono le zone rosse nella regione e fino a quando durano.

Coronavirus Sicilia: la lista aggiornata delle zone rosse

Rimangono in zona rossa fino al 14 aprile i Comuni di:

Porto Empedocle (AG); Santa Margherita di Belice (AG); Montallegro (AG); Lampedusa (AG); Palma di Montechiaro (AG); Linosa (AG); Ventimiglia di Sicilia (PA); Borgetto (PA); Ciminna (PA); Mezzojuso (PA); Partinico (PA); Caltavuturo (PA); Caltanissetta; Mazzarino (CL); Sommatino (CL); Scicli (RG); Acate (RG); Pietraperzia (EN); Centuripe (EN); Regalbuto (EN); Biancavilla (CT); Francavilla di Sicilia (ME); Mojo Alcantara (ME); Gaggi (ME); Priolo Gargallo (SR); Rosolini (SR); Buscemi (SR); Solarino (SR).

A questi si aggiunge anche il capoluogo di Regione, il Comune di Palermo, che a partire da oggi, 7 aprile, si trova in zona rossa.

Sono in zona rossa fino al 22 aprile, con l’ultima ordinanza, i Comuni di: