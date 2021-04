18 app, da oggi al via registrazioni: come fare

Da oggi è possibile seguire le specifiche procedure e registrarsi con l'obiettivo di ottenere il bonus 18 app: di seguito, tutte le informazioni.

Da oggi i nati nel 2002 potranno effettuare la registrazione per il 18 app, il bonus destinato ai diciottenni da spendere in prodotti ed eventi culturali. Ecco, quindi, in cosa consiste, come effettuare la registrazione e in quali prodotti poter usufruire del bonus 18 app.

Come funziona

Il 18 app è un bonus destinato diciottenni, spendibile in prodotti e servizi culturali, pari a 500 euro. Nata nel 2016 dalla volontà di avvicinare i giovani al mondo culturale, si rivolge quest’anno ai nati nel 2002 e sarà disponibile a partire da domani, giovedì 1 aprile 2021. Ma quali prodotti possono essere acquistati grazie al 18 app?

Non solo libri, ma moltissimi altri prodotti di cultura come musica, ma anche molto altro. Nel dettaglio, il bonus è spendibile in:

libri;

musica;

biglietti per cinema, teatro e spettacoli di danza;

biglietti per l’ingresso ai musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali;

adesione a corsi di musica, teatro o lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva.

abbonamenti a testate giornalistiche, anche in formato digitale (si tratta, questa, di una novità introdotta dal bonus 2021).

Il bonus può essere speso sia in negozi fisici sia online, verificando dall’app gli esercenti che aderiscono all’iniziativa. Basterà, infatti, visitare il sito e cliccare alla sezione “Dove spendere i buoni”.

Come effettuare la registrazione

A partire da oggi, dalle ore 12:00, i nati nel 2002 potranno registrarsi sull’apposito sito 18 app e ottenere i 500 euro. Per fare ciò si avrà tempo entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Per richiedere il bonus, che sarà spendibile fino al 28 febbraio 2022, bisognerà essere in possesso delle credenziali Agenzie delle Entrate o SPID, vale a dire il “Sistema Pubblico di Identità Digitale”.

Come ottenere lo SPID

Per ottenere lo SPID occorre rivolgersi ad un Identity Provider e scegliere la modalità più conveniente a ciascuno per ottenere le credenziali di identità digitale.

Una volta ottenute, servirà: