Vaccino anti-Covid obbligatorio per il personale sanitario: spunta l’ipotesi

Il vaccino anti-Covid potrebbe diventare un obbligo per tutto il personale sanitario? Ecco a cosa si penserebbe.

Vaccino obbligatorio per il personale sanitario. È questa l’ipotesi emersa e su cui starebbero lavorando gli uffici legislativi di diversi ministeri.

Ma, se imposto, tale obbligo di vaccinazione chi riguarderebbe? Secondo le ultime indiscrezioni, il provvedimento riguarderà non solo i medici ma potrebbe essere esteso a tutto il personale che lavora in strutture sanitarie. Si fa riferimento, dunque anche a infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti di Rsa e studi privati.

Non si escluderebbero, in quel caso, sanzioni per chiunque decidesse di rifiutare. Si penserebbe, per esempio, all’eventuale sospensione dello stipendio per un periodo congruo all’andamento della pandemia. In caso di vaccinazione di massa o di calo importante della diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata.