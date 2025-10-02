Concorso medici Asp Ragusa 2025: La carenza di medici nei Pronto Soccorso italiani continua a rappresentare un problema urgente, e la Sicilia non fa eccezione. Per far fronte a questa situazione, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a medici interessati a incarichi libero-professionali nei servizi ospedalieri di Medicina di Emergenza-Urgenza. L’avviso rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2025, offrendo una concreta opportunità di lavoro in un settore in forte difficoltà.

Chi può partecipare al concorso

Il Concorso medici Asp Ragusa 2025 è rivolto principalmente a dirigenti medici con specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza o discipline equipollenti, nonché a medici in formazione specialistica. Possono inoltre candidarsi coloro che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nei Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Nazionale.

Un aspetto importante dell’avviso riguarda la possibilità di impiego anche per medici non specialisti o specialisti in discipline diverse, destinati ad ambulatori per i codici minori. Questa scelta punta ad alleggerire il carico dei Pronto Soccorso e garantire percorsi più rapidi per i pazienti con casi a bassa intensità.

Requisiti generali e specifici

Per accedere alla selezione sono richiesti:

cittadinanza italiana o di un Paese UE;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

laurea in Medicina e Chirurgia;

abilitazione all’esercizio della professione;

iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi o albo equivalente UE.

In aggiunta, occorre soddisfare almeno uno dei requisiti specifici: specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza o disciplina equipollente; iscrizione a scuole di specializzazione in qualsiasi disciplina; oppure tre anni di esperienza nei servizi di emergenza-urgenza del SSN (anche non continuativi).

Come presentare la domanda

I candidati interessati al Concorso medici Asp Ragusa 2025 devono inviare la domanda esclusivamente tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it. Le candidature sono aperte fino al 31 dicembre 2025. È consigliato consultare l’avviso completo pubblicato dall’Asp di Ragusa per verificare tutti i dettagli, le modalità di selezione e la documentazione richiesta.