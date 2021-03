Etna, pioggia di cenere su Catania: chiuso l’aeroporto di Fontanarossa

Chiude l'aeroporto di Catania a causa della cenere che stanotte si è nuovamente riversata su Catania e dintorni. Operazioni di bonifica in corso.

Etna di nuovo in eruzione nelle ultime ore: come accaduto per gli ultimi parossismi, la cenere vulcanica si è riversata copiosa sulla città di Catania e dintorni. Per questo motivo, un settore dello spazio aereo è interdetto e non consente di effettuare le procedure di decollo e atterraggio. Inoltre la pista dello scalo aeroportuale è al momento chiusa perché contaminata: è in corso l’attività di pulizia e bonifica.

Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree. La situazione è in costante aggiornamento.