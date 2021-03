Amazon lista nozze: come funziona

Amazon lista nozze: le coppie di futuri sposi possono costruire la propria lista nozze online sul sito Amazon. I dettagli su come funziona.

Amazon lista nozze: ne hai mai sentito parlare? Anche su Amazon è possibile fare una lista nozze, da condividere con parenti, amici e invitati.

Sempre più spesso le coppie hanno difficoltà nel trovare una sola e unica lista nozze che possa raccogliere tutti i regali desiderati, dalla tecnologia al servizio di piatti o di posate. E, in questo caso, risulta molto difficile individuare un store fisico che possa soddisfare tutte queste necessità. A ciò si aggiunge un’ulteriore difficoltà: i futuri sposi sono sempre più impegnati nei preparativi e hanno poco tempo a disposizione per recarsi in uno store fisico.

Il grande colosso degli acquisti Amazon offre la possibilità di costruire una lista nozze online con pochi clic.

Come funziona la lista nozze di Amazon

Se ti stai chiedendo come funziona la lista nozze di Amazon, ecco una panoramica delle principali attività messe a disposizione:

Tutti i regali in un solo posto. Anziché scegliere diverse liste nozze, con Amazon è possibile raccogliere prodotti, che appartengono a settori totalmente diversi, in un’unica lista. Si può, inoltre, installare l’estensione per browser “Amazon Assistant” che permette di aggiungere i regali di qualsiasi sito internet alla propria lista.

I clienti Amazon Prime hanno consegne veloci e illimitate, senza costi aggiuntivi. Gli studenti universitari hanno anche accesso ad Amazon Prime a un prezzo scontato: dopo 90 giorni gratuiti, Amazon Prime Student ha un costo di 18 euro all'anno, anziché 36 euro.

, senza costi aggiuntivi. Gli studenti universitari hanno anche accesso ad Amazon Prime a un prezzo scontato: dopo 90 giorni gratuiti, Amazon Prime Student ha un costo di 18 euro all’anno, anziché 36 euro. C’è la possibilità di personalizzare la lista, aggiungendo foto e commenti personali. Ciò può essere d’aiuto per segnalare i prodotti che si desiderano maggiormente.

aggiungendo foto e commenti personali. Ciò può essere d’aiuto per segnalare i prodotti che si desiderano maggiormente. Amazon registra tutti gli acquisti, in modo tale che i futuri sposi non dimentichino di ringraziare nessuno.

Quali prodotti inserire nella lista nozze

Su Amazon è possibile trovare una grande varietà di prodotti. È lo stesso marchio, inoltre, a segnalare quali sono i prodotti più popolari scelti dalle coppie.

Ecco qualche idea sulla tipologia di prodotto da scegliere:

Televisori

Servizi di posate

Servizio di pentole

Robot aspirapolvere

Impastatrice planetaria

Sistema audio TV

Macchina del caffè

Servizio di valigie

Servizio di piatti vintage

Lampade e complementi d’arredo

Tagliaerba

Reflex per scattare foto durante la luna di miele

Ferro da stiro

Vasi

Poltrone moderne

Sul sito Amazon sono disponibili molti grandi marchi, come Kenwood, Philips, Bialetti, Rowenta, iRobot, Tognana, Lavazza, DeLonghi, Alessi, Foppapedretti, Pentole Agnelli.

La lista nozze universale di Amazon

Infine, Amazon Assistant è un componente aggiuntivo del browser che permette di individuare e aggiungere alla lista anche i prodotti notati in altri siti internet. In questo caso, il componente si deve scaricare e installare. Ed è così che si attiva la funzione “Lista Desideri Universale”.