Sicilia, bimbo di 8 anni alla guida di una grossa moto: multato il padre

A soli 8 anni guidava una moto: il bambino è stato ripreso ed il video postato su Tik Tok. Sono scattate denunce e multe.

Un bambino di soli 8 anni alla guida di una grossa moto e privo di casco: è quanto accaduto a Falsomiele (Palermo) e mostrato in un video postato su TikTok.

Il piccolo, tuttavia, non era solo: nelle immagini, di fatto, si vede come dietro stia seduto un uomo. Anche l’adulto non indossava il casco.

In breve tempo, il video è divenuto virale. I due sono stati identificati per mezzo della targa della moto, visibile nel filmato.

Per il padre di 40 anni è scattata una multa. Ora la Procura ordinaria e quella per i minori dovrà accertare le responsabilità dei genitori del bambino.