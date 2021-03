Lavoro Catania e provincia: offerte e concorsi ancora attivi

Lavoro Catania e provincia con diverse posizioni attive. Ecco le principali offerte pubblicate nell'ultima settimana e i concorsi pubblici ancora attivi.

Le offerte di lavoro Catania e provincia nell’ultimo periodo non mancano, anche se sempre più spesso, per via della situazione sanitaria che non agevola le imprese, in molti cercano lavoro tramite concorso. Di seguito presentiamo alcune delle posizioni lavorative più interessanti lanciate nell’ultima settimana sul web e i concorsi pubblici attivi a Catania.

Lavoro Catania: ilSole24ore

IlSole24ore, quotidiano economico tra i più noti in Italia, cerca un agente monomandatario da assumere come coordinatore per l’area di Catania. Tra i requisiti è richiesta una comprovata esperienza nell’ambito del coordinamento commerciale, preferibilmente nel mercato del software e/o dell’editoria professionale specializzata. L’attività verrà svolta prevalentemente nell’Area di competenza ed è richiesto anche il possesso di un’auto o di un mezzo di trasporto per lo spostamento autonomo.

L’offerta di lavoro è stata pubblicata su LinkedIn ed è possibile candidarsi per la posizione aperta dal sito di cerco-lavoro. In alternativa, maggiori dettagli sono disponibili sul sito 24oreprofessionale.ilsole24ore.com, alla sezione “Lavora con noi”.

Cerco lavoro Catania: Associazione Diplomatici

Un’altra posizione di lavoro Catania attiva riguarda Associazione Diplomatici, leader internazionale nella formazione studentesca. La posizione offerta è di addetto all’area marketing per l’estero. Si richiede un’ottima conoscenza dell’inglese, una predisposizione al lavoro in team e competenze base nell’uso del pc. I dettagli dell’offerta sono presenti su linkedin e sul portale cercolavoro.com.

Lavoro Catania per laureati: Men in Brand

L’azienda Men in Brand ricerca uno sviluppatore front-end. Il candidato ideale è in possesso di una laurea triennale o equivalente in Informatica e almeno due anni di esperienza nel settore front-end. Richiesta familiarità con le metodologie di sviluppo quali Scrum / Agile ed esperienza nella creazione di applicazioni web orientate agli oggetti in JavaScript, HTML5, CSS3, WordPress e strumenti affini.

Concorsi pubblici Sicilia: assunzioni anche a Catania

Sono diversi i concorsi pubblici con offerte di lavoro Catania. Tra i concorsi attivi e non scaduti, si segnalano quattro assunzioni nella posizione di ricercatore all’Università di Catania. Inoltre, si segnalano assunzioni anche nei Comuni di Belpasso e Gravina di Catania, nonché all’INGV.