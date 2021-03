18 app per i 2002 al via: quando si attiva e come funziona

18 app al via per i nati nel 2002, con il plauso anche di Stephen King. Ecco come registrarsi per ottenere il bonus cultura, quando si attiva e cosa poter comprare.

18 app al via anche per i nati nel 2002. Lo annuncia il ministero della Cultura presieduto da Dario Franceschini. I neo-diciottenni potranno chiedere il bonus dall’1 aprile al 31 agosto 2021. L’iniziativa piace anche all’estero e ha riscosso l’attenzione di Stephen King, il maestro dell’horror. “Un bonus cultura! Signore e signori, ragazze e ragazzi, questa sì che è un’idea da Paese civilizzato!”, ha scritto su Twitter. Scopriamo come funziona.

18 app 2002: quando si attiva e come registrarsi

A partire dall’1 aprile, i nati nel 2002 potranno registrarsi sul sito www.18app.italia.it e ottenere il Bonus Cultura, un contributo da 500 euro spendibile per numerosi prodotti culturali. Il bonus per i neo-diciottenni si potrà spendere fino al 28 febbraio 2022.

Una volta entrati sul sito di 18 app Italia, sarà possibile registrarsi. Per farlo è necessario soltanto richiedere la propria identità digitale (SPID) e autenticarsi attraverso il portale. Quindi si avrà accesso al portafoglio digitale.

18 app: cosa comprare

Sono diverse le categorie di beni che si possono acquistare tramite il Bonus Cultura riservato ai 18enni. Tra queste: libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche abbonamenti ai quotidiani.

Il bonus è attivo dal 2016, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura. Non era sicuro che venisse attivato anche quest’anno, ma la decisione è stata confermata sul finire del 2020. Il Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2020 n. 192 relativo alla misura è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo ed entrerà in vigore a decorrere dai 15 giorni dalla data di pubblicazione, il 1 aprile, appunto.

18 app Amazon

Col termine della scorsa edizione, al momento il bonus cultura su Amazon risulta disattivato. Tuttavia, è solo questione di tempo prima che la pagina venga aggiornata. Amazon, infatti, dispone di una sezione del sito dedicata alla 18 app, in cui vengono inseriti tutti i prodotti compatibili.

A questo, si aggiunge nella scheda del singolo prodotto il bollino 18app, che certifica quando un determinato prodotto è acquistabile col bonus.