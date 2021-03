Stasera in TV: in onda “Màkari” e “Kill Bill”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco alcune proposte, selezionate dalla redazione di LiveUnict, per trascorrere la serata in relax sul divano.

Màkari [RAI 1 – 21.25]: continua in prima serata tv la miniserie. La nuova vita di Saverio a Màkari non va male: è convinto di poter riprendere la sua attività da scrittore. Il suo conto però è sempre in rosso: per questo decide di lavorare come guida enogastronomica. Durante uno dei tour, si accorge che c’è qualcosa di strano nella comitiva che accompagna.

Champions League [Canale 5 – 21.25]: scontro tra Real Madrid e Atalanta.

Kill Bill – Volume 1 [Canale 27 – 21.10]: celebre film di azione del 2003 con Uma Thurman. La gang di Bill entra nella Chiesa dove si sta celebrando il matrimonio della killer Black Mamba, che vuole ormai ritirarsi dalla professione. L’agguato è spietato: anche la sposa è colpita alla testa ed entra in coma. Dopo 5 anni esce dal coma ed è disposta a tutto pur di vendicarsi.