In arrivo “Makari”, la serie TV con la Sicilia come scenario

Fra pochi giorni gli italiani inizieranno a seguire la serie Tv "Makari": non seguiranno solo le avventure dei personaggi ma potranno ammirare alcuni tra i luoghi più belli della Sicilia.

Tra lunedì 15 e martedì 16 marzo debutterà in tv, in prima serata, su Rai Uno, ”Makari”. La fiction racconta le indagini di un ex giornalista (interpretato dall’attore Claudio Gioè) che, rimosso dal suo incarico, si ritrova detective per caso nella sua terra natìa. In particolare, l’uomo giungerà proprio a Makari, piccolo borgo vicino Castelluzzo e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

I telespettatori siciliani, dunque, saranno lieti di riconoscere in numerose scene alcuni tra i luoghi più suggestivi dell’Isola. Di fatto, la serie prodotta dalla Palomar di Carlo Degli Esposti, con il supporto della Trapani Film Commission, è stata girata lo scorso anno tra San Vito Lo Capo, la Riserva Naturale Orientata de “Lo Zingaro” a Scopello, Trapani e Palermo.

La serie, tratto da quattro opere letterarie del giornalista e scrittore siciliano Gaetano Savatteri, è stata affidata alla regia di Michele Soavi. La sceneggiatura, invece, è curata da Francesco Bruni.