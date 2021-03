“Green Book”: stasera in TV il film vincitore di tre premi Oscar

Indeciso su come trascorrere la serata? Il palinsesto televisivo offre stasera una vasta scelta di film: tra questi, "Green Book", vincitore di 3 premi Oscar.

Ennesima serata di restrizioni e coprifuoco? Vorreste trascorrere del tempo piacevole e rilassante insieme agli amici e ai vostri cari? Non è il caso di lasciarsi prendere dallo sconforto. Anche a distanza è possibile condividere il proprio tempo con gli affetti più cari. Non resta che scegliere uno dei vari film in programmazione stasera in tv, collegarsi in videoconferenza con chi si desidera e trascorrere insieme la serata. Ecco, quindi, cosa vedere fra poche ore.

“Green Book” [Rai Uno, ore 21.25]: 3 Oscar e 3 Golden Globe al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. New York, 1962: Tony Lip, il buttafuori italo-americano del leggendario night club Copacabana, viene ingaggiato dal pianista jazz afroamericano Don Shirley che ha bisogno di un autista durante un tour programmato nel profondo degli Stati Uniti. Shirley sta per esibirsi in città dove i diritti civili non si sono ancora affermati e il razzismo continua ad essere una vergognosa piaga. Sarà un viaggio ricco di accadimenti e l’inizio di uno straordinario rapporto d’amicizia. Da una storia vera.

“Sole a catinelle” [Canale 5, ore 21.20]: Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poiché Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa età di Nicolò. Entreranno cosi’ in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvederà a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza.

“Edge of tomorrow – Senza domani” [Italia 1, ore 21.20]: in un futuro prossimo i Mimic, una super razza aliena, hanno attaccato la Terra, distruggendo le città e lasciando una scia di milioni di vittime umane. Feroci, brutali, armati e dotati di straordinarie capacità telepatiche, non hanno incontrato nessuno in grado di fermarli fino al giorno in cui gli eserciti di tutto il mondo decidono di unire le loro forze per un ultimo disperato tentativo di resistenza. Tra i comandanti scelti c’è anche Bill Cage (Tom Cruise) che, non allenato al combattimento, viene ucciso in pochi minuti insieme a un alieno. Inspiegabilmente Cage si risveglia dalla morte ma è condannato a ripetere lo stesso giorno e lo stesso combattimento più volte. Affinando tecniche e capacita’ scontro dopo scontro, Cage unisce le sue forze a quelle di Rita Vrataski (Emily Blunt), guerriero speciale che ha ucciso più Mimic di chiunque altro.