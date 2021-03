Netflix: tutte le serie TV in uscita ad aprile

Tante nuove uscite su Netflix previste per aprile 2021. Tra le tante, l'attesissima quinta stagione della Casa de Papel.

Nuove uscite in arrivo su Netflix ad aprile 2021. Sono diverse le serie TV, vecchie e nuove, che a partire dal mese prossimo saranno caricate sulla piattaforma Netflix. Quest’ultima, tra l’altro, sta pensando di limitare la condivisione delle password tra gli utenti.

Netflix: le serie TV in uscita ad aprile

La Casa de Papel

In arrivo la quinta stagione della Casa De Papel. L’uscita in Italia sarà il 7 aprile 2021. La serie spagnola che ha polverizzato ogni record su Netflix, autentico successo, è annunciata su dieci episodi. Clamorosi colpi di scena: gli appassionati sono già sul piede di guerra e non vogliono rinunciare al Professore e tutti gli altri personaggi, Tokyo in primis. Curiosità sul ruolo nella quinta stagione che avrà l’ispettrice Sierra. Nelle scorse settimana si sono girate le scene tra Spagna, Danimarca e Portogallo.

Just Say Yes

In arrivo il 2 aprile 2021 In Just Say Yes. Yolanthe Cabau interpreta il ruolo di Lotte. Lotte ha pianificato il suo matrimonio perfetto da anni, ma vede il suo sogno frantumarsi quando il promesso sposo decide di annullare all’ultimo minuto. Nel film diretto da Appie Boudellah, Aram van de Rest, oltre a Yolanthe Cabau figurano Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Nienke Plas, Tino Martin, Kim-Lian van der Meij, Josylvio, Pip Pellens e molti altri.

Madame Claude

Dal 2 aprile 2021 su Netflix, il nuovo film di Sylvie Verheyde. Nella Parigi degli anni ’60, l’influenza di Madame Claude si estende oltre il mondo del lavoro sessuale, fino a quando una giovane donna benestante minaccia di cambiare tutto

The Serpent

In arrivo su Netflix dal 2 aprile. Ispirata a eventi reali, The Serpent narra la storia del truffatore seriale Charles Sobhraj (il candidato ai Golden Globe Tahar Rahim) e degli straordinari tentativi di assicurarlo alla giustizia

Zero

La nuova serie originale Netflix in arrivo il 21 Aprile 2021. La storia di nn timido ragazzo da sempre abituato a sentirsi invisibile. Uno straordinario superpotere che prende il sopravvento quando incontra un gruppo di amici intenti a salvare il proprio quartiere. Farcela soltanto insieme. L’amore, il desiderio di inseguire i propri sogni, la potenza dell’amicizia.