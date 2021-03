Ryanair, nuova rotta Catania-Sofia: offerta lancio con tariffe scontate

Ryanair lancia una nuova rotta Catania-Sofia. Per l'inaugurazione della tratta, la compagnia propone tariffe a prezzi scontati. Tutti i dettagli.

Ryanair lancia una nuova rotta: si tratta di Catania-Sofia che, a partire dal 1 luglio 2020, collegherà le due città due volte a settimana. L’annuncio della compagnia è arrivato oggi, martedì 16 marzo 2021, e rientra nel piano della compagnia in merito al nostro Paese per l’estate 2021.

Ryanair, Catania-Sofia a tariffe scontate

In occasione dell’inaugurazione della nuova rotta che, da Catania arriverà a Sofia, Ryanair ha pensato a un’offerta speciale con tariffe agevolate. Il prezzo di lancio partirà da 24,99 euro e sarà applicabile per viaggi da luglio fino alla fine di ottobre 2021. Per usufruire di questa tariffa, occorrerà tuttavia prenotare entro la mezzanotte di domenica 21 marzo 2021 solo sul sito della compagnia.

Sebbene si tratti di un periodo insolito per pensare di prenotare le vacanze estive, la compagnia dà la possibilità a chiunque voglia di prenotare in anticipo con tariffe agevolate ed, eventualmente, di cambiare i propri piani senza alcun costo aggiuntivo.

“Siamo lieti di annunciare l’introduzione di una nuova rotta che collegherà Catania a Sofia, come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul mercato italiano – ha annunciato Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing and International Comms di Ryanair –. Poiché le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, i clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo fino a due volte senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021″.