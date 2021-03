Regione Siciliana: in arrivo mascherine “made in sicily” nei locali scolastici

Mascherine e dispositivi di prevenzione anti-Covid e sanificazione "made in Sicily", a prezzi competitivi, per scuole, università ed enti di formazione professionale.

È questo il frutto della convenzione stipulata questa mattina dal governo Musumeci, attraverso gli assessorati regionali dell’Istruzione e della Formazione professionale e delle Attività produttive, e dal Distretto Meccatronica Sicilia.

L’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale Roberto Lagalla sottolinea che: “Con questo accordo, che si inquadra tra gli interventi del governo regionale a sostegno del sistema scolastico, abbiamo ritenuto opportuno favorire, da parte degli istituti, l’acquisizione di dispositivi di protezione individuale, a cominciare dalle mascherine Ffp2 per gli operatori dell’infanzia e del sostegno, a costi accessibili e prodotti in Sicilia. Inoltre, il Distretto assicurerà su richiesta, grazie a un numero verde, una costante assistenza tecnica per garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei locali scolastici. Si tratta, ovviamente, di un’opportunità e non di un obbligo, poiché restano ferme l’autonomia amministrativa delle scuole e le regole esistenti per l’acquisto di forniture”.

L’assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano afferma che: “Convenzioni come quella firmata oggi con il Distretto Meccatronica sono la prova più concreta dell’importanza del ruolo e del contributo dei distretti produttivi che la Regione Siciliana ha rinnovato e rivitalizzato nel luglio 2020. Che le imprese facciano sistema tra di loro è importante per il loro futuro, ma anche per la Sicilia che in questo modo può contare su risorse e competenze preziosissime in questa fase così delicata segnata dagli effetti della pandemia“.

Antonello Mineo, presidente del Distretto produttivo Meccatronica Sicilia, aggiunge: “Siamo molto soddisfatti del protocollo di intesa firmato con gli assessorati all’Istruzione e alle Attività produttive. Con orgoglio possiamo dire che la competenza, la tecnologia e i Dpi made in Sicily, grazie a questa firma, vengono messi a disposizione del corpo insegnanti, degli studenti siciliani e del personale scolastico. Soprattutto in questo momento storico, in cui si stanno sviluppando indagini sulla validità di alcuni dispositivi prodotti. Meccatronica può garantire tecnologie e Dpi che rispondono alle certificazioni richieste dalle normative europee e dal ministero della Sanità, autoproduzione anti-Covid che queste aziende hanno avviato durante il primo lockdown, mettendosi subito a disposizione del sistema Sicilia”.

La convenzione si propone l’obiettivo di fornire supporto ai dirigenti e alle istituzioni di istruzione e formazione professionale, promuovendo negli istituti scolastici, nelle università e negli enti di formazione presenti sul territorio regionale, soluzioni “made in Sicily” sia in termini di Dpi, soluzioni intelligenti per la sanificazione, sistemi di monitoraggio dei flussi di pubblico con misurazione della temperatura, sia come attività di supporto tecnico per tutto ciò che riguarda il contenimento della diffusione del contagio virale.

In piena emergenza pandemica, infatti, il Distretto produttivo ha promosso il programma “Meccatronica Sos“, favorendo la riconversione delle imprese per la progettazione e la produzione di dispositivi anti-Covid.

Meccatronica Sicilia si impegna a mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative consulenze gratuite per l’adozione di sistemi e procedure di contenimento della diffusione del Covid-19. La Regione Siciliana, invece, promuoverà, nelle forme più opportune, le possibilità offerte dalla convenzione.